101 людина та собака змагатимуться за посаду мера у Торонто (фото)

Гіпс пояснив, що є кандидатом-людиною у виборчому бюлетені, а в разі перемоги призначить Моллі першим почесним собачим мером міста

Власник тварини виступив з обіцянкою «зупинити соляний штурм» на дорогах міста взимку

Торонто незабаром вирішить, хто стане його наступним мером. У бюлетені фактично буде історична загальна кількість імен – 102, зокрема собака Моллі. Про це пише BBC.

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Шестирічна собака Моллі та її власник Тобі Гіпс виступили з обіцянкою «зупинити соляний штурм» на дорогах міста взимку. Гіпс стверджував, що надмірне використання солі на дорогах узимку може завдати шкоди лапам собак.

Його кампанія також пропонує розв'язати проблему недосяжності житла, підвищити податки для компаній із мільярдними статками й заборонити системи опалення на викопному паливі в нових будинках і комерційних будівлях.

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Гіпс пояснив, що є кандидатом-людиною у виборчому бюлетені, а в разі перемоги призначить Моллі першим почесним собачим мером міста.

Претенденти на посаду глави Торонто фото з відкритих джерел

«Я думаю, що мерія ухвалювала б кращі рішення, якби управлінні була тварина», – сказав претендент на посаду.

Але поряд із бажанням змін власник собаки заявив, що ці вибори – можливість, яку він просто не міг упустити. Тобі Гіпс визнає, що з такою конкуренцією йому з Моллі навряд чи вдасться здобути посаду мера Торонто. Але рішення балотуватися, каже він, визріло в нього після розмови із семирічним сином.

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Собака Моллі та її власник Тобі Гіпс фото з відкритих джерел

У Торонто вибори оголосили після відставки Джона Торі, який був мером міста протягом останніх восьми років. Він подав у відставку після того, як журналісти опублікували статтю, де показали, що одружений ексмер мав роман із 31-річною співробітницею під час пандемії Covid-19.

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До слова, Торонто цього року потрапило в рейтинг найкращих міст світу.