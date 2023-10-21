Спецпризначенці показали свого особливого собаку та розповіли, які завдання він виконує

Одразу після нагородження Торнадо і його провідник повернулися до виконання службових завдань

Торнадо ще молодий пес породи малінуа

Сили спеціальних операцій показали свого чотирилапого колегу – пса на прізвисько Торнадо. Днями його було відзначено нагородою Кінологічної спілки України у номінації «Собака спеціального призначення»

Будь ласка, читайте текст після реклами

Торнадо ще молодий пес породи малінуа. Його завдання – допомагати воїнам ССО відпрацьовувати спеціальні навички.

4 фото На весь екран







«Торнадо пройшов особливе дресирування, і тепер допомагає нашим військовослужбовцям під час підготовки до спецзавдань, – розповів оператор ССО, який працює зі службовим собакою. – Наприклад, відточувати навички з виживання та маскування слідів, а також контролювати емоції у психологічно складних умовах на смузі перешкод».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Одразу після нагородження Торнадо і його провідник повернулися до виконання службових завдань.

«Пишаємося нашими воїнами та їхніми чотирилапими помічниками, які працюють поруч на передовій і в тилу!», – ідеться в повідомленні спецпризначенців.

Раніше фотограф Ян Доброносов опублікував фото виснаженого пса-рятівника, який провів кілька годин пошуку людей на руїнах багатоповерхівки в Умані, куди вранці 28 квітня влучила російська ракета. На фото пес на прізвисько Ніндзя заснув просто посеред руїн біля чобота свого господаря.

Також повідомлялося, що помер відомий пес Крим, який втратив своїх господарів через російську ракету, що влучила у будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся родина – бабуся, жінка та двоє дітей.