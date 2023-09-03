Собака сховався від грози в авто і не пускав туди водія, знадобилася допомога рятувальників

Песик облюбував авто і не хотів пускати водія за кермо

Люди намагалися вмовити налякану тварину залишити сховок, але він не впускав власника

У селі Струмівка Луцького району в автомобіль заліз чужий собака, що злякався грози. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

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Люди намагалися вмовити налякану тварину залишити сховок, але він не впускав власника і ніяк не хотів полишати свого нового дому, поводив себе не дуже дружньо.

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Співробітники аварійно-рятувальної частини міста Луцька за допомогою спеціального пристрою змогли безпечно витягнути чотирилапого з автомобіля.

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Нагадаємо, у селі Табаки Одеської області 39-річну жінку покусав алабай. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події до приїзду швидкої допомоги, яку викликали сусіди.

Також майже дворічна німецька вівчарка Командер президента Байдена покусала сімох людей за чотири місяці після того, як колишнього першого собаку на прізвисько Майор вигнали з Білого дому за подібну агресивну поведінку.