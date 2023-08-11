Арестович пояснив українцям, чому не треба називати росіян «свинособаками» (відео)

За словами блогера, російських добровольців, які зараз воюють на стороні України, можуть ображати агресивні висловлювання

Ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович пояснив, чому не варто називати росіян «свинособаками та генетичними рабами». Про це він заявив під час розмови з російською журналісткою та письменницею Юлією Латиніною.

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Арестович стверджує, що українцям варто відрізняти Путінський режим від середньостатистичних громадян РФ, адже це може ображати російських добровольців, які зараз воюють на стороні України.

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«Я завжди думаю, як «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії» вислуховують оці українські сентенції про те, що росіяни спадкові раби, генетичні покидьки, тварини. Завжди запитую «гарячих українців»: «Ти тут сидиш і..., а він ходить в штурми на Білгородщину – воює проти Путінських силовиків. Так хто тут свинособака, хто тут генетичний раб?» – заявив ексрадник.

За словами Арестовича, якби він мав змогу керувати війну, то «провів би її зовсім по-іншому». Першочергово він не допустив би створення «орка з рядового росіянина».

«Тому, що це дуже мотивує, сильно мотивує. Колективне українське поле сприймає росіянина, як свинособаку. Тварину, від якої першочергово нічого хорошого очікувати не варто», – сказав Арестович.

Також ексрадник Банкової назвав «расчеловечивание» головною помилкою українського народу.

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«Ми дали середньому мобілізованому росіянину відмінну мотивацію воювати. Йому завжди є чим пояснити, чому він воює. Ми дали йому привід для помсти. Мене вважають твариною, мою дружину вважають твариною, мою сім’ю, моїх батьків вважають тваринами. Так, а як з вами вчиняти після цього?» – заявив Арестович.

Нагадаємо, колишній радник Офісу президента Олексій Арестович не відкидає, що для того, щоб швидко стати членом НАТО, Україні доведеться тимчасово «відмовитися» від своїх територій.

До слова, Олексій Арестович переконаний, що війну спровокували самі українці.