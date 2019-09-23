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    У світі

    Серіал «Чорнобиль» здобув три премії «Еммі»

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    Мінісеріал &laquo;Чорнобиль&raquo; посів перше місце у рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши навіть &laquo;Гру престолів&raquo; - Серіал «Чорнобиль» здобув три премії «Еммі»
    Мінісеріал «Чорнобиль» посів перше місце у рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши навіть «Гру престолів»

    «Чорнобиль» було визнано кращим мінісеріалом року

    Серіал «Чорнобиль» отримав премії на 71-й церемонії вручення нагород в галузі телебачення «Еммі», що відбулася 22 вересня у Лос-Анджелесі.

    Про це повідомляє Hollywood Reporter.

    «Чорнобиль» було визнано кращим мінісеріалом року.

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    Також «Еммі» отримали режисер Йоган Ренк та сценарист Крейг Мейзін за найкращу режисуру й найкращий сценарій серед мінісеріалів.

    Як повідомлялося, мінісеріал «Чорнобиль» посів перше місце у рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши навіть «Гру престолів». Окремі епізоди серіалу знімали в Україні.

    Нагадаємо, «Чорнобиль» - п'ятисерійний драматичний мінісеріал, створений американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky і присвячений аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації наслідків цієї аварії і розслідуванню її причин.

    Сценарист серіалу Крейг Мейзін заявив, що присвячує перемогу всім жертвам катастрофи на Чорнобильській АЕС.

     Як повідомлялося, Сенцов оцінив серіал «Чорнобиль».

    Нагадаємо, міні-серіал від HBO «Чорнобиль» отримав 19 номінацій премії Emmy.

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