Окружний адмінсуд відкрив провадження через позов NewsOne до Нацради



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Підготовче засідання призначено на 9 грудня

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про скасування результатів позапланової виїзної перевірки телеканалу NewsOne.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Підготовче засідання призначено на 9 грудня.

Позивач - ТОВ «Новини 24 години» (NewsOne) просить суд визнати протиправним та скасувати рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення від 5 вересня 2019 року про результати позапланової виїзної перевірки позивача.

Нацрада визнала висловлювання в ефірі телеканалу такими, що розпалюють національну, релігійну або расову ворожнечу, а також визнала неусунення ліцензіатом раніше виявлених порушень законодавства.

Раніше Нацрада з телебачення вирішила звернутися до суду з проханням анулювати ліцензію NewsOne.

Як повідомлялось, у липні Служба безпеки України допитала генерального продюсера телеканалу NewsОne Василя Голованова.

Співробітники телеканалу NewsOne заявили, нібито кримінальне провадження та виклики на допити журналістів до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України за намір провести прямий телеміст із російським державним телеканалом «Росія 1» є цькуванням і утиском свободи слова.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України прийняла рішення накласти штраф на телеканал NewsOne в розмірі близько 100 тис. гривень. В ході перевірки каналу були зафіксовані три види порушень законодавства.