Роботодавців зобов'яжуть давати вихідні працівникам, які відзначають юдейські та мусульманські свята?



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Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду стануть державними святами

Офіс президента прокоментував указ глави держави про визначення статусу окремих релігійних свят

Законопроєкт про надання статусу державних святам Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду має запровадити норму, згідно з якою роботодавцю рекомендується надавати вихідний день працівнику, який відзначає одне з цих свят відповідно до належності до тієї чи іншої релігійної конфесії. Про це повідомляє Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

«Такий підхід дасть змогу забезпечити дотримання традицій святкування та продемонструє відданість України принципам рівності, толерантності та взаємоповаги. Крім того, представники релігійних громад зможуть реалізувати своє право на вільне віросповідання без жодних порушень споконвічних традицій», - йдеться у повідомленні.

Також Ігор Жовква наголосив, що Україна гарантує дотримання основоположних прав людини і обрала головним вектором зовнішньої політики європейську інтеграцію, а в країнах ЄС існують глибокі традиції поваги до релігій та конфесій.

«Філософією цього документа є побудова в Україні мультиконфесійного толерантного суспільства відкритого типу. Адже саме такі принципи втілені у розвинутих демократичних країнах», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Учора президент Зеленський підписав УКАЗ №303/2020 «Питання визначення статусу окремих релігійних свят». Цим указом президент постановив зробити державними ряд великих мусульманських та юдейських релігійних свят. Цю ініціативу підтримала Єврейська громада Києва.





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