Вперше на виборах у США можна буде проголосувати українською



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Президентські вибори у США мають відбутися 3 листопада

Українська мова буде доступна протягом усіх етапів, на виборах усіх рівнів: як президентських, так і місцевих та до Конгресу

На виборах у США цього року вперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук штату Іллінойс, куди належить місто Чикаго та його передмістя. Рішення ухвалили в адміністрації округу.

Про це пише «Голос Америки».

Українська мова буде доступна протягом усіх етапів, на виборах усіх рівнів: як президентських, так і місцевих та до Конгресу. Окрім української, виборчий процес зроблять доступним 12 різними мовами.

«Українська мова буде в бюлетенях, на електронних табло на станціях голосування. Більше того, буде також можливість прослухати аудіо для людей, які не зможуть прочитати. Також будуть таблички з вказівними знаками на виборчих дільницях — вхід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову. І це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади», — розповіла захисниця української мови в окрузі Кук Міла Лугова.

За словами Міли Лугової, американські політики зацікавлені у такому розширенні також, адже це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською, і не розбираються у виборчому процесі.

Перекладом будуть займатись сертифіковані фірми, після чого українські активісти його ще раз перевірять на відповідність.

«Кожне слово дуже важливе, і деякі слова мають подвійні значення. І якщо людина, яка проголосувала потім звернеться і скаже, що вона це слово неправильно зрозуміла, відповідно бюлетень і голос цієї людини може бути визнаний недійсним», — пояснила Лугова.

Округ Кук у штаті Іллінойс — перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. В Чикаго проживає понад 46 тис. українців.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента. На його думку, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Глава Білого дому написав у соціальних мережах: «Ми без проблем голосували під час Першої світової війни та Другої світової війни, але тепер вони використовують Covid-19 для того, щоб обдурити, використовуючи пошту!».

Після бурхливої реакції людей у всьому світі на цей допис у соцмережах Трамп заявив, що не бажає перенесення президентських виборів, які повинні пройти в листопаді.

Між іншим, за омтанніми даними колишній віце-президент США і найбільш ймовірний кандидат Демократичної партії на президентських виборах Джо Байден випередив по голосам підтримки чинного лідера країни Дональда Трампа в трьох ключових штатах.

Нагадаємо, Байден назвав Трампа першим «президентом-расистом» в історії країни.

Як повідомлялося, контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам.

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