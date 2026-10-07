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Роботодавці можуть змінювати умови праці під час воєнного стану: що дозволено

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Роботодавці можуть змінювати умови праці під час воєнного стану: що дозволено
У разі бойових дій працівник може розірвати трудовий договір без дотримання двотижневого строку
фото:freepik.com

Під час воєнного стану роботодавці можуть переводити працівників на іншу роботу, збільшувати тривалість робочого тижня та змінювати правила щодо відпочинку

Роботодавець може без попередження та згоди працівника перевести його на іншу роботу або в іншу місцевість. Це допускається для ліквідації наслідків бойових дій, усунення загроз життю людей або задоволення критичних потреб. Водночас на новому місці не мають вестися бойові дії, а нова робота не може бути протипоказана за станом здоров’я. Оплата при цьому не може бути нижчою за середню зарплату за попередньою роботою. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення Державної служби України з питань праці.

Робочий час і відпочинок

Для працівників об’єктів критичної інфраструктури нормальну тривалість робочого часу можуть збільшити до 60 годин на тиждень із пропорційним збільшенням зарплати.

Водночас скорочений робочий час може становити до 40 годин на тиждень. Роботодавець визначає час початку та закінчення щоденної роботи, а тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути скорочена до 24 годин.

Під час воєнного стану також скасовуються окремі обмеження щодо роботи у вихідні, скорочення робочого дня напередодні святкових, неробочих і вихідних днів, перенесення вихідного дня, якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним, а також обмеження щодо надурочних робіт.

Робота вночі та небезпечні роботи

Без згоди до роботи вночі не можуть залучати вагітних жінок, матерів дітей віком до одного року та осіб з інвалідністю, яким така робота протипоказана.

Водночас інших жінок і працівників, які мають дітей, можуть залучати до важких робіт, робіт із небезпечними умовами праці та підземних робіт. Також їх можуть залучати до нічних і надурочних робіт та направляти у відрядження.

Скорочена тривалість роботи в нічний час під час воєнного стану не застосовується.

Трудовий договір

На період воєнного стану роботодавець і працівник самостійно вирішують, чи укладати трудовий договір у письмовій формі. З новими працівниками можна укладати строкові договори, а випробування дозволено встановлювати для всіх працівників.

Коли можна розірвати трудовий договір

Працівник має право розірвати трудовий договір негайно, якщо підприємство розташоване в районі бойових дій і є загроза його життю та здоров’ю. Це правило не поширюється на працівників критичної інфраструктури та тих, хто виконує суспільно корисні роботи.

Роботодавець може звільнити працівника під час тимчасової непрацездатності або відпустки, крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. У такому разі датою звільнення буде перший день після виходу працівника на роботу.

Також роботодавець може звільнити працівника, якщо через бойові дії неможливо забезпечити його роботою через знищення умов праці або засобів виробництва.

Ще одна підстава – відсутність працівника на роботі понад чотири місяці поспіль, якщо він не повідомив про причини своєї відсутності.

Призупинення трудового договору

Дію трудового договору можуть призупинити, якщо військова агресія унеможливлює надання та виконання роботи. При цьому трудові відносини між працівником і роботодавцем зберігаються.

Про призупинення трудового договору сторони мають повідомити одна одну будь-яким доступним способом.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про ситуацію, коли роботодавець запропонував працівникам із лівого берега Києва переїхати ближче до місця роботи через ускладнення руху між берегами. Юрист пояснив, що роботодавець не може вимагати від працівника змінити місце проживання, однак під час воєнного стану може змінювати організацію роботи відповідно до законодавства.

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Теги: воєнний стан Держслужба праці робота

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