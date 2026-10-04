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Український біженець розказав про життя та роботу в маленькому німецькому містечку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Український біженець розказав про життя та роботу в маленькому німецькому містечку
У маленькому містечку в Німеччині цілком реально знайти роботу
фото: скріншот із відео

Знайти роботу безпосередньо у містечку цілком реально, але головне застереження – це мовний бар'єр

Життя у компактних населених пунктах Німеччини має свою специфіку, однак пропонує розвинену інфраструктуру та чималий вибір робочих місць. Про це розповів українець, який через війну опинився в одному з історичних містечок Німеччини з населенням близько 4,5 тисячі осіб. Як інформує «Главком», особливостями побуту та працевлаштування він поділився у своєму блозі.

Попри невелику площу, такі містечка забезпечені всім необхідним для комфортного життя – від мережевих супермаркетів і медичних установ до зручних транспортних розв’язок.

За словами українця, більшість подібних населених пунктів отримали статус міста ще у XIV столітті. За тогочасними законами це давало право зводити фортечні мури, утримувати гарнізон та карбувати власну монету. Німецьке законодавство дуже консервативне, тому цей статус зберігається й досі.

Компактна забудова спрощує обслуговування комунікацій, а транспортна система працює як годинник. Звідси щопівгодини курсують регіональні дизель-потяги, якими за 5–15 хвилин можна дістатися до сусідніх більших міст.

Економіка містечка тримається на кількох великих виробництвах, комунальному секторі та туризмі. Основними роботодавцями є:

  • Виноробна галузь. Великі винні заводи та замок-музей. При них функціонують готельні комплекси, ресторани, дегустаційні зали та фірмові магазини. Також діють цехи з обробки та постачання скляної тари.
  • Соціальна сфера та медицина. У місті працює великий будинок для літніх людей та осіб з інвалідністю, де через інтенсивність праці постійно є попит на персонал. Також діють кабінети сімейних лікарів, стоматологів, дитячий інгаляторій, аптеки, дитячі садки та початкова школа.
  • Торгівля та малий бізнес. Місцеві супермаркети регулярно шукають касирів та працівників, які викладають товар. Окрім цього, працюють приватні пекарні, піцерії, кав’ярні, будівельні бази, майстерні та цехи з виготовлення металопластикових вікон і електрошаф.

Як зазначає українець, знайти роботу безпосередньо у містечку цілком реально, але головне застереження – це мовний бар'єр та вимоги роботодавців:

Так, у сфері обслуговування (готелі, ресторани, пекарні) потрібні офіціанти, покоївки, помічники на кухню. Вимога до мови – від B1.

У будинках для літніх людей (Seniorenheim) робота важка, але через дефіцит кадрів роботодавці лояльніші до рівня німецької (достатньо A2–B1).

Супермаркети шукають касирів та працівників залу, однак тут потрібне впевнене володіння мовою (B1–B2).

Збір урожаю та обробка виноградників вимагають мінімальних знань мови, але це важка фізична праця.

Головними перевагами життя у німецькому містечку українець називає безпеку, тишу, чисте повітря та відсутність потреби витрачати багато часу на дорогу. Серед мінусів – високі вимоги до знання мови навіть на найпростіших посадах, залежність від розкладу транспорту та обмежений вибір оренди житла.

Нагадаємо, киянка Людмила Русіна переїхала з України до Німеччини, де розповідає про життя в еміграції. В одному зі своїх відео біженка поділилася секретами, як заощадити на продуктах та які нині ціни в магазинах Німеччини.

Також блогерка з України розповіла про реалії життя у Канаді та назвала вартість продуктів у цій країні. За словами українки, одним із мінусів життя в Канаді є високі ціни. Йдеться про мобільний зв’язок, інтернет, медицину, податки, продукти тощо. Також у Канаді дороге житло. Щоби придбати будинок, скоріше за все, доведеться брати кредит, адже ціни сягають $1 млн. 

 

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Теги: медицина бізнес житло робота Німеччина еміграція

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