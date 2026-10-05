Скандал у Києві: через пошкоджені мости компанія вимагає від співробітників змінити житло

Пошкодження мостів та обмеження руху ускладнили сполучення між лівим і правим берегами Києва

Після ударів РФ по мостах кияни годинами добираються на роботу – чи може роботодавець вимагати переїзду

Один із роботодавців запропонував працівникам, які живуть на лівому березі Києва, переїхати на правий, щоб не створювати проблем для компанії. Тим, хто відмовиться, пригрозили зменшенням зарплати. Про цю ситуацію розповів юрист Артем Крикун-Труш, до якого звернувся такий роботодавець, передає «Главком».

Після серії російських ударів по київських мостах рух між лівим і правим берегами столиці ускладнився. Зокрема, мешканці лівого берега зіткнулися з багатогодинною дорогою до роботи, а частина людей була змушена шукати альтернативні способи дістатися на правий берег.

Чи може роботодавець вимагати переїзду

Роботодавець не може просто поставити працівникові умову: або переїжджайте на правий берег, або матимете проблеми на роботі.

Стаття 33 Конституції України гарантує свободу пересування та вільний вибір місця проживання. А стаття 31 Кодексу законів про працю забороняє роботодавцю вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.

Тому саме по собі проживання на лівому березі не може бути підставою для вимоги переїхати. Якщо в трудовому договорі немає відповідної умови, складніша дорога до офісу через обмеження руху не робить переїзд обов’язком працівника.

Чи можна урізати зарплату через місце проживання

Життя на лівому березі не може бути причиною для того, щоб роботодавець просто взяв і зменшив працівнику зарплату.

Стаття 2-1 КЗпП забороняє дискримінацію у сфері праці, зокрема через місце проживання. Тому якщо працівнику погіршують умови роботи або зменшують виплати саме через те, де він живе, такі дії можна оскаржувати.

Інша ситуація з преміями. Їхній розмір і умови виплати залежать від трудового договору, положення про преміювання та інших документів компанії. Але просто назвати зменшення зарплати «штрафом» за проживання на лівому березі роботодавець не може.

Запізнення через перекритий міст – це прогул?

А якщо працівник не зміг вчасно дістатися офісу через перекритий міст? Саме запізнення ще не означає, що він автоматично вчинив прогул.

У такій ситуації важливо, чому саме людина не змогла приїхати на роботу і за яких обставин. Перекриття мостів, багатогодинні затори чи інші транспортні обмеження можуть бути поважною причиною, але кожен випадок оцінюють окремо.

Тому краще зберегти докази – повідомлення про перекриття руху, листування з роботодавцем, інформацію про зміни маршрутів громадського транспорту та інші підтвердження того, чому вчасно дістатися роботи було неможливо.

Що роботодавець може зробити під час воєнного стану

Водночас воєнний стан дає роботодавцю можливість по-іншому організувати роботу, якщо працівникам складно дістатися до офісу.

Йдеться, зокрема, про зміну режиму роботи, переведення на дистанційну роботу або запровадження простою відповідно до вимог законодавства.

Тобто проблеми з доїздом можна вирішувати через організацію роботи компанії, а не вимагати від працівників переїзду.

Що робити, якщо роботодавець висунув таку вимогу

Якщо роботодавець вимагає переїхати або погрожує через це зменшити зарплату, краще не погоджуватися на такі умови лише усно. Насамперед варто попросити надати вимогу письмово.

Також важливо зберігати листування в робочих чатах, електронні листи, повідомлення та інші докази. Якщо згодом роботодавець справді змінить виплати чи застосує інше стягнення, вони допоможуть зафіксувати обставини ситуації.

Якщо працівник вважає, що його трудові права порушили, він може звернутися до Державної служби України з питань праці або до суду. У випадку можливих ознак дискримінації також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Що відбувається з київськими мостами

Після російських атак та обмежень руху через Дніпро мешканці лівого берега Києва зіткнулися зі значними проблемами з доїздом на правий. У столиці утворилися великі затори, а частині людей довелося переходити мости пішки.

Після удару по Північному мосту рух переправою обмежили, що одразу позначилося на транспортній ситуації в місті. На дорогах утворилися затори, а громадський транспорт змінив маршрути.

Водночас у Києві запровадили нові правила руху через Дніпро під час повітряної тривоги. Через обмеження на окремих мостах навантаження на інші переправи зростає, а поїздка між лівим і правим берегами може займати значно більше часу.

Тож для працівників, які щодня їздять через Дніпро до офісу, дорога на роботу в таких умовах може перетворитися на багатогодинну поїздку. Саме на тлі цих обмежень і виникає питання, чи може роботодавець вимагати від працівника переїхати ближче до місця роботи.