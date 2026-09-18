ШІ змінює ринок праці: названо професії, попит на які зростатиме найшвидше

Розвиток штучного інтелекту змінює вимоги до працівників та створює попит на нові технологічні спеціальності

До 2030 року найшвидше зростатиме попит на фахівців із великих даних, фінансових технологій, штучного інтелекту та машинного навчання, а також розробників програмного забезпечення й спеціалістів із кібербезпеки. Про це йдеться в аналізі WayForPay на основі міжнародних досліджень ринку праці, AI та fintech, передає «Главком».

Які професії будуть потрібні ринку

За прогнозом World Economic Forum, до 2030 року структурні зміни можуть торкнутися близько 22% нинішніх робочих місць. Очікується створення близько 170 млн нових робочих місць, тоді як приблизно 92 млн можуть бути витіснені. Таким чином, глобальний ринок праці потенційно отримає чистий приріст близько 78 млн робочих місць.

До професій із найшвидшим очікуваним зростанням належать:

фахівці з великих даних;

інженери у сфері фінансових технологій;

фахівці зі штучного інтелекту та машинного навчання;

розробники програмного забезпечення;

спеціалісти з кібербезпеки та захисту інформації.

Для фінансових технологій дедалі більшого значення набуватимуть фахівці, які одночасно розуміються на фінансовій інфраструктурі, платежах, API, безпеці та AI-інструментах.

AI-навички вже впливають на ринок

За даними Global AI Jobs Barometer 2026 від PwC, яке охопило понад 1 млрд вакансій у 27 країнах, кількість оголошень із вимогами до конкретних AI-навичок зросла на 69%, тоді як загальна кількість вакансій – на 9%.

Дослідження також зафіксувало значну зарплатну премію для працівників із навичками роботи зі штучним інтелектом. У середньому вона становила 62%.

Водночас вплив AI на різні професії відрізняється. У частині випадків технологія допомагає виконувати складні завдання, а в інших автоматизує рутинну роботу, залишаючи працівнику завдання, де потрібні професійне судження, творчість та ухвалення рішень.

За оцінкою Міжнародної організації праці, приблизно кожен четвертий працівник у світі працює у професії, яка певною мірою піддається впливу генеративного штучного інтелекту. Водночас для більшості таких професій основним сценарієм залишається трансформація роботи, а не повна заміна людини.

Нові професії та проблема для початківців

Розвиток AI створює попит і на спеціалістів, які контролюють використання штучного інтелекту. Серед таких напрямів – AI Governance Manager, Responsible AI Specialist, Model Risk Specialist та AI Compliance Expert.

Такі фахівці мають контролювати використання даних, оцінювати ризики, стежити за можливими упередженнями алгоритмів та визначати відповідальність за рішення, які приймаються за допомогою AI. Особливо актуальним це може бути для фінансового сектору, страхування та медицини.

Водночас штучний інтелект змінює традиційний шлях кар'єрного розвитку. Раніше молоді працівники часто починали з простих і рутинних завдань, поступово набираючи досвід. Саме такі завдання нині одними з перших автоматизуються.

За даними PwC, junior-позиції з високим впливом AI у сім разів частіше вимагають навичок, які раніше були характерні для senior-рівня. З 2019 року кількість таких вакансій зросла на 35%, тоді як кількість інших junior-позицій у досліджуваній групі скоротилася приблизно на 10%.

Це змушує роботодавців переосмислювати підготовку молодих кадрів, адже частина завдань, на яких початківці традиційно набували практичного досвіду, тепер може виконуватися автоматично.

Prompt engineer може перестати бути окремою спеціальністю

Ще один тренд стосується prompt engineer – фахівця, який спеціалізується на створенні запитів для AI-моделей.

У WayForPay зазначають, що вміння правильно формулювати запити до штучного інтелекту поступово може стати базовою цифровою навичкою, а не окремою професією.

Натомість зростатиме потреба у спеціалістах, які здатні будувати повноцінні AI-процеси – від постановки завдання та роботи з моделлю до автоматизації та створення AI-агентів. Серед перспективних напрямів називають архітекторів автоматизації та менеджерів AI-продуктів.

Які навички залишатимуться важливими

Попри розвиток технологій, роботодавцям будуть потрібні не лише технічні знання. World Economic Forum прогнозує високий попит на аналітичне та креативне мислення, гнучкість, стійкість, лідерські та соціальні навички.

OECD повідомляє, що частка компаній у країнах організації, які використовують AI, зросла приблизно із 7% у 2021 році до 20% у 2025 році. Водночас поглиблені компетенції у сферах машинного навчання та data science мають лише близько 1% працівників.

Тому для працівника дедалі важливішим стає не просто вміння користуватися AI, а здатність правильно поставити завдання, перевірити результат роботи моделі, виявити помилки та застосувати власну професійну експертизу.

В Україні цей процес також набирає обертів. За даними Національного банку, у листопаді 2025 року 64% опитаних учасників фінансового ринку повідомили, що вже використовують AI або машинне навчання, а 23% заявили про активне використання цих технологій.

Для українського fintech це означає потенційне зростання попиту не лише на розробників, а й на data engineers, payments engineers, фахівців із кібербезпеки, fraud analysts, AI product managers, risk-фахівців та спеціалістів з AI governance і compliance.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що стрімкий розвиток ШІ змінює ринок праці та створює нові робочі місця. Попит зростає не лише на фахівців у сфері технологій, а й на працівників, необхідних для розвитку інфраструктури, зокрема дата-центрів.