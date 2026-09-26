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Маск спрогнозував появу мільярда гуманоїдних роботів за 10 років

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Маск спрогнозував появу мільярда гуманоїдних роботів за 10 років
Підприємець бачить у гуманоїдах універсальних помічників для кожної родини
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Мільярдер вважає, що роботи зможуть доглядати за дітьми та літніми людьми

Кількість гуманоїдних роботів у світі може сягнути 10 млрд за 15 років і 100 млрд за 20 років, вважає глава Tesla Ілон Маск в інтерв'ю китайському телеканалу CCTV Finance. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CGTN.

Прогнози Ілона Маска

У розмові, яку CCTV Finance оприлюднив 23 вересня, Маск розповів, що гуманоїдних роботів у світі за 10 років, а можливо й швидше, буде щонайменше мільярд. За 15 років їх кількість, на його думку, може зрости до 10 млрд, а за 20 – до 100 млрд.

«Я прогнозую, що протягом десяти років або й швидше з'явиться щонайменше мільярд людиноподібних роботів; за 15 років, можливо, 10 мільярдів, а за 20 – 100 мільярдів», – сказав він.

Підприємець пояснює це так: якщо кількість роботів щороку приблизно подвоюватиметься, вона зростатиме вдесятеро кожні три-чотири роки.

Нинішні масштаби виробництва поки що далекі від таких цифр. За даними Міжнародної федерації робототехніки, які цього місяця оприлюднило Reuters, у 2025 році у світі продали близько 7 тис. гуманоїдних роботів для промислового та професійного використання. Споживчі й військові моделі до підрахунку не входять. Аналітики Bank of America Global Research очікують 90 тис. поставок цього року й 1,2 млн у 2030-му.

Робот для кожної родини

Маск бачить у гуманоїдах не лише працівників заводів, а й універсальних помічників для кожної родини. Він порівняв майбутніх роботів із C-3PO та R2-D2 із «Зоряних війн», але наголосив, що нові машини мають бути значно спроможнішими.

«Чи не було б чудово, якби у кожного були власні C-3PO та R2-D2?» – запитав Маск.

За його словами, такий робот зможе:

  • доглядати за літніми батьками;
  • наглядати за дітьми;
  • бути особистим репетитором;
  • виконувати домашні справи;
  • брати на себе різну фізичну роботу.

Окремо Маск передбачив появу «компаній однієї людини»: одна людина, каже він, зможе керувати сотнями, тисячами або навіть десятками тисяч фізичних роботів і цифрових агентів. Це, на його думку, різко підвищить продуктивність праці.

Економіка достатку

Ці прогнози Маск пов'язує з ширшим баченням майбутнього. Він говорив про «загальний високий дохід» для всіх і про світ, де гроші втрачатимуть нинішнє значення. Схожу тезу він озвучував і в липні: в інтерв'ю The Economist, як писав «Главком», він спрогнозував, що у 2036 році гроші вже не матимуть значення.

Про мільярд гуманоїдів за десять років Маск говорив і раніше цього місяця, виступаючи перед політиками. Тоді він також припускав, що один такий робот буде приблизно вп'ятеро продуктивнішим за людину. У новому інтерв'ю він додав прогнози на 15- та 20-річну перспективу.

Що вже вміють гуманоїди

Гуманоїдні машини поступово переходять від демонстрацій до практичного застосування. У квітні в Китаї запрацював завод з масового виробництва людиноподібних роботів: за даними «Главкома», готовий робот сходить із конвеєра приблизно кожні півгодини.

Побутові моделі теж проходять випробування. Китайська компанія GigaAI представила робота SeeLight S1, який має прати, застеляти ліжка та доглядати за літніми людьми. Першу сотню таких машин планували запустити в житловому комплексі для працівників високотехнологічних галузей.

В Україні запустили грантовий конкурс зі створення роботів-гуманоїдів для Сил оборони. Їх хочуть залучити до найнебезпечніших завдань на першій лінії.

Нагадаємо, у Луцькому національному технічному університеті цього року мають отримати робота-гуманоїда Unitree G1 Basic. Заклад замовив його за 1,26 млн грн без ПДВ для освітніх, наукових та інженерних завдань.

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Теги: гроші машини військові технології Tesla Ілон Маск робота робототехніка

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