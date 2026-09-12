На окупованих територіях окупанти почали посилювати контроль над працевлаштуванням

Росіяни роблять так, щоб люди втрачали роботу, а потім пропонують їм йти воювати, бо іншого виходу немає

На тимчасово окупованих територіях України російська адміністрація посилила тиск на місцевий бізнес та працівників, вимагаючи обов’язкового офіційного оформлення під приводом боротьби з нелегальною зайнятістю. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

Роботодавцям за відмову погрожують штрафами та кримінальною відповідальністю, що ускладнює ситуацію для підприємців, які намагалися вижити за рахунок неофіційного працевлаштування. Це відбувається на тлі масової втрати роботи, відсутності вакансій та багатомно місячних затримок заробітних плат для цивільного населення.

Запроваджені обмеження окупанти використовують як інструмент примусу та штучного створення безвихідних умов. Залишаючи людей без засобів для існування та можливості прогодувати родини, російські сили пропонують їм єдиний альтернативний варіант – підписання контракту із армією окупантів з обіцянками великих грошових виплат. Таким чином окупаційна влада штучно формує кадровий дефіцит на цивільному ринку праці, аби поповнювати лави своєї армії місцевими жителями.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях Донецької області стрімко зростає кількість випадків сексуального насильства над неповнолітніми, вчиненого російськими військовими та силовиками.

ЦНС отримав доступ до внутрішньої документації так званого «міністерства освіти ДНР», яка підтверджує критичні масштаби проблеми. Згідно з розпорядженням, навчальні заклади зобов’язали сформувати закриті реєстри підлітків, які стали жертвами сексуальних злочинів або вчинили спроби самогубства протягом 2024-2025 років.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області зафіксовано нову хвилю силових рейдів. Окупаційні підрозділи активізували перевірки та затримання мешканців у Генічеську, Скадовську, Новій Каховці та інших населених пунктах.