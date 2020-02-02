Родина українського високопосадовця відмовилася платити за послуги ЖКГ своїм елітним псом



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Віцепрем’єр-міністр Кулеба заходився залякувати домашню тварину

В зв’язку з порадою народного депутата від «Слуги народу» Євгена Брагара щодо сплати послуг ЖКГ домашніми улюбленцями, дружина віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитра Кулеби виступила на підтримку елітних порід собак на сторінці у Facebook.

«На підтримку усіх собак елітних порід країни не можу не запостити своє улюблене відео про елітного собаку Густава», – написала дружина віце-прем’єра.

Женя Кулеба зауважила, що навіть, враховуючи те, як він себе іноді поводить, я його не продам, бо він – сім’я.

Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба почав залякувати свою домашню тварину: «Йди сюди, а то продам».

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, аби заплатити борги за комунальні послуги.

Як повідомлялося, Тимошенко виставила на продаж партію Зеленського.

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