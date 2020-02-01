Платити собаками за газ. Скандальний «слуга народу» дав пораду пенсіонерці (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп від «Слуги народу» Євген Брагар в ефірі телеканалу зробив чергову скандальну заяву

Нардеп дав пенсіонерці пораду, як прожити за мізерну пенсію

Народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, аби заплатити борги за комунальні послуги. Про це він сказав в ефірі програми «Голос народу» на телеканалі «112».

Так, на запитання жінки, як прожити, якщо вся пенсія йде на оплату комуналки, Брагар заявив: «Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати в будь-який момент і спокійно заплатити».

Як писав «Главком», днями Євген Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Нагадаємо, інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.

Згодом Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат.

Перед цим нардеп направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.