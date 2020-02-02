«Збирайся, Сірко, з облгазу прийшли». В мережі множаться фотожаби щодо ініціативи «Слуги народу»



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Ініціатива депутата Брагара знайшла жвавий відгук в українському сегменті соціальних мереж

Після того, як став відомим озвучений одіозним нардепом з фракції «Слуга народу» Євгеном Брагарем заклик до пенсіонерки з-під Кропивницького продати свого пса, аби мати змогу сплатити за газ для обігріву і приготування їжі, українські користувачі інтернету почали масово створювати фотожаби на цю тему.

Найяскравіші з них підібрав сайт Еspreso.

Нагадаємо, скандальний «слуга народу» дав пораду пенсіонерці платити собаками за газ.

Як повідомлялося, Тимошенко виставила на продаж партію Зеленського.