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Росія має заплатити велику компенсацію вагітній українці, яка ховалася у бомбосховищах

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Росія має заплатити велику компенсацію вагітній українці, яка ховалася у бомбосховищах
Багато мешканців Харкова тривали час використосували місцевий метрополітен як бомбосховище від обстрілів росармії
фото: УНІАН

Через війну жінка мусила народжувати дитину не у Харкові, а на Західній Україні

Івано-Франківський міський суд задовольнив позов громадянки України до міністерства юстиції Росії про відшкодування моральної шкоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У позові жінка зазначила, що на початку повномасштабної війни (24 лютого 2022 року) мешкала у Харкові і перебувала на дев’ятому місяці вагітності. Оскільки місто обстрілювалося та бомбардувалося російською армією, позивачка отримала стрес і відчувала страх за долю новонародженої дитини. Ситуація ускладнювалася відсутністю належної медичної допомоги, нормального сну, харчування та необхідністю постійно ховатися у бомбосховищах.

Війна вплинула на те, що харків’янка вимушено виїхала до Івано-Франківська. Там у неї розпочалися передчасні пологи і під час повітряної тривоги медикам довелося робити кесарів розтин.

«Позивачем доведено, що внаслідок її вимушеного переселення з міста Харків внаслідок саме збройної агресії РФ проти України, вона відчуває душевні страждання, що не дають їй можливості проживати повноцінним життям та життям, яким вона проживала до збройної агресії РФ проти України. Незаконні дії (постійні обстріли) щодо міста Харкова, що призвели до вимушеного переселення позивача, тривають і досі. При цьому, при вирішенні даної цивільної справи суд виходить з того, що обставини постійних обстрілів ворогом міста Харків, запуск ракет на це місто та руйнування його інфраструктури, житлових будинків, убивство великої кількості жителів цього міста, є загальновідомими обставинами, які не підлягають доказуванню», – сказано у рішенні суду.

Феміда повністю задовольнила позов і призначила стягнення з Росії 500 тис. грн у вигляді моральної шкоди, завданої мешканці Харкова внаслідок військової агресії.

Крім цього, позивачка наполягала, щоб вказану компенсацію стягнути за рахунок коштів, які будуть примусово вилучатися у підприємств, які належать громадянам Росії і зареєстровані на території України. Водночас суд із цим не погодився. І пояснив: питання примусового відчуження об`єктів права власності РФ та її резидентів на території України чи за її межами потребує правового врегулювання.

Як відомо, в Україні триває 205-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: Харків росія суд війна гроші #stoprussia

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