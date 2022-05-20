Росія цілеспрямовано атакує журналістів та медіа в Україні – ОБСЄ

Рашисти руйнують інтернет-інфраструктуру, щоб блокувати доступ до об'єктивної інформації

Російські сили викрадають і навіть вбивають журналістів в Україні через їхню професійну діяльність

Війська РФ цілеспрямовано атакують українські ЗМІ та інтернет-інфраструктуру, щоб блокувати доступ до об'єктивної інформації. Про це йдеться у піврічному звіті представниці ОБСЄ зі питань свободи ЗМІ Терези Рібейро.

Російські сили викрадають, атакують і навіть вбивають журналістів в Україні через їхню професійну діяльність. У звіті згадується незаконне затримання та зникнення 21 журналіста та активіста.

До прикладу, українського перекладача Radio France росіяни 9 днів тримали в крижаному погребі, били залізним прутом і прикладами, катували струмом, позбавляли їжі на 48 годин і імітували страту.

Рібейро висловила співчуття рідним загиблих: оператора каналу LIVE Євгена Сакуна; журналіста Брента Рено; оператора П'єра Закржевського; фіксерки Олександри Кувшинової; журналістки Оксани Бауліної; фотокореспондента Максима Левіна; кінорежисера Мантаса Кведаравічуса.

Раніше повідомлялося, що Facebook та Instagram блокували хештеги, пов'язані з військовими злочинами російських військ, скоєних у Бучі та інших містах Київської області. У Meta це пояснили роботою автоматичної системи та обіцяли виправити ситуацію.

А ось нещодавно окупанти заблокували мешканцям ОРДЛО Facebook та Instagram.