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    Росія цілеспрямовано атакує журналістів та медіа в Україні – ОБСЄ

    Рашисти руйнують інтернет-інфраструктуру, щоб блокувати доступ до об'єктивної інформації - Росія цілеспрямовано атакує журналістів та медіа в Україні – ОБСЄ
    Рашисти руйнують інтернет-інфраструктуру, щоб блокувати доступ до об'єктивної інформації
    фото: Reuters

    Російські сили викрадають і навіть вбивають журналістів в Україні через їхню професійну діяльність

    Війська РФ цілеспрямовано атакують українські ЗМІ та інтернет-інфраструктуру, щоб блокувати доступ до об'єктивної інформації. Про це йдеться у піврічному звіті представниці ОБСЄ зі питань свободи ЗМІ Терези Рібейро.

    Російські сили викрадають, атакують і навіть вбивають журналістів в Україні через їхню професійну діяльність. У звіті згадується незаконне затримання та зникнення 21 журналіста та активіста.

    До прикладу, українського перекладача Radio France росіяни 9 днів тримали в крижаному погребі, били залізним прутом і прикладами, катували струмом, позбавляли їжі на 48 годин і імітували страту.

    Рібейро висловила співчуття рідним загиблих: оператора каналу LIVE Євгена Сакуна; журналіста Брента Рено; оператора П'єра Закржевського; фіксерки Олександри Кувшинової; журналістки Оксани Бауліної; фотокореспондента Максима Левіна; кінорежисера Мантаса Кведаравічуса.

    Раніше повідомлялося, що Facebook та Instagram блокували хештеги, пов'язані з військовими злочинами російських військ, скоєних у Бучі та інших містах Київської області. У Meta це пояснили роботою автоматичної системи та обіцяли виправити ситуацію.

    А ось нещодавно окупанти заблокували мешканцям ОРДЛО Facebook та Instagram.

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    Теги: росія окупанти ОБСЄ ЗМІ війна ОРДЛО Україна Facebook Twitter Instagram окупація Meta #stoprussia
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    Росія цілеспрямовано атакує журналістів та медіа в Україні – ОБСЄ