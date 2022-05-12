Окупанти заблокували мешканцям ОРДЛО Facebook та Instagram

Такі дії є порушенням статей 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Женевської конвенції

Окупаційна адміністрація ОРДО заблокувала доступ місцевих мешканців до соціальних мереж Facebook та Instagram. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Загарбники вважають, що компанія Meta дозволяє у своїх соцмережах заклики до насильства щодо російськомовних користувачів і тому становить загрозу для її мешканців.

«Відключення соціальних мереж призведе до значного ускладнення комунікації зі своїми рідними та близькими, а також суттєво обмежить можливість отримувати доступ до суспільно-важливої інформації від державних органів, насамперед про небезпеку для життя та здоров’я», – йдеться у дописі.

За словами Денісової, такі дії є порушенням статей 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Нагадаємо, що уночі 12 травня російська авіація завдала ударів по Новгороду-Сіверському. Як уточнили в пресслужбі оперативного командування «Північ», вибухи сталися близько 00:10 та 00:23.

Тим часом російська компанія «Совкомфлот» продасть частину флоту, щоб погасити кредити у західних банках – через це без роботи можуть залишитися моряки з міста Новоросійськ у Краснодарському краї.

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