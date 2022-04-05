Facebook відреагував на приховування хештегів #Bucha і #BuchaMassacre
Соцмережі почали блокувати повідомлення з хештегами #Bucha і #BuchaMassacre
Соцмережі компанії Meta, а саме Facebook та Instagram, напередодні почали приховувати повідомлення з хештегами #Bucha і #BuchaMassacre.
Дописи користувачів, які розповідали про геноцид українського населення в Бучі вчинений російськими військовими, почали приховувати у соцмережах. Це сталося через те, що користувачі з Росії почали масово скаржитися на такі публікації, а алгоритм, своєю чергою, почав їх приховувати.
У Facebook підтвердили, що приховування публікацій з цими хештегами стався саме в результаті роботи алгоритму. Зараз у справу втрутилися модератори, а дописи поступово відновлюють.
Про це розповів представник Meta Енді Стоун виданню Reuters сказав, що автоматичні системи, які сканують зображення насильства у Facebook та Instagram, які також належать компанії, відповідають за блокування хештегів, включаючи #bucha та #buchamassacre.
«Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегів. Коли ми вчора дізналися про проблему, ми швидко розблокували хештеги», – написав Стоун твітері.
В компанії також запевнили, що знають про проблему та намагаються швидко розблокувати дописи із хештегами #Bucha і #BuchaMassacre.
Варто додати, що правозахисні організації сильно розкритикували Meta через вилучення контенту, який відображає реальну ситуацію в Україні під час війни, адже це фактично докази військових злочинів, які можуть побачити люди з усього світу.
До слова, тіла жителів Бучі пролежали на вулицях міста кілька тижнів. Про це свідчить аналіз супутникових знімків, які опублікував The New York Times. Фото спростовують заяви Міноборони РФ про те, що вбивство цивільних у передмісті Києва нібито сталося після відходу їхніх солдатів.
Нагадаємо, російська влада кинулася спростовувати причетність своїх військових до звірств у північно-західних передмістя Києва, виявлених після звільнення населених пунктів від рашистських підрозділів.
У Кремлі заявили, що у оприлюднених фото- та відеодоказах злочинів російських окупантів «були виявлені ознаки відео фальшування і фейків».