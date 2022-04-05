Facebook відреагував на приховування хештегів #Bucha і #BuchaMassacre

Соцмережі компанії Meta, а саме Facebook та Instagram, напередодні почали приховувати повідомлення з хештегами #Bucha і #BuchaMassacre.

Дописи користувачів, які розповідали про геноцид українського населення в Бучі вчинений російськими військовими, почали приховувати у соцмережах. Це сталося через те, що користувачі з Росії почали масово скаржитися на такі публікації, а алгоритм, своєю чергою, почав їх приховувати.

У Facebook підтвердили, що приховування публікацій з цими хештегами стався саме в результаті роботи алгоритму. Зараз у справу втрутилися модератори, а дописи поступово відновлюють.

Про це розповів представник Meta Енді Стоун виданню Reuters сказав, що автоматичні системи, які сканують зображення насильства у Facebook та Instagram, які також належать компанії, відповідають за блокування хештегів, включаючи #bucha та #buchamassacre.

«Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегів. Коли ми вчора дізналися про проблему, ми швидко розблокували хештеги», – написав Стоун твітері.

В компанії також запевнили, що знають про проблему та намагаються швидко розблокувати дописи із хештегами #Bucha і #BuchaMassacre.

Варто додати, що правозахисні організації сильно розкритикували Meta через вилучення контенту, який відображає реальну ситуацію в Україні під час війни, адже це фактично докази військових злочинів, які можуть побачити люди з усього світу.