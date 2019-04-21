Російський політолог розказав, який «сюрприз» Москва готує Зеленському



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський, якщо стане президентом, повинен буде зробити щось неймовірне, щоби запобігти спрощенню процедури видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, - політолог

Рішення про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Добасу буде ухвалене попри результати виборів в Україні, - Павловський

Російський політолог Гліб Павловський стверджує, що рішення про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу буде ухвалене попри результати виборів в Україні. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Павловський вважає, що рішення про спрощену процедуру отримання російських паспортів готувалося, ще коли не виключалась перемога Петра Порошенка на цих виборах.

«Швидше за все, це рішення буде ухвалене. Зеленський, якщо стане президентом, повинен буде зробити щось неймовірне, щоби цьому запобігти», - впевнений російський політолог.

Що ж до загострення на фронті, то на думку Павловського, воно буде у випадку, якщо в РФ вирішать, що це потрібно під час парламентських виборів.

«Потреба у цьому виникне у тому випадку, якщо з’ясується, що військове загострення, ескалація вигідна під час підготовки до парламентських виборів, що вона працює на якусь із потрібних Росії коаліцій в Раді», - впевнений російський політолог.