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    Думки вголос

    Рішення суду щодо Приватбанку: коли чекати на нове відео від Зеленського?

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат

    • Розсилка
    Рішення суду щодо Приватбанку: коли чекати на нове відео від Зеленського?

    За цей банк ми всі з вами заплатили 150 (!) млрд гривень

    Мовою оригіналу

    Окружной административный суд Киева признал незаконной процедуру национализации Приватбанка.

    По факту, суд удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров и признал недействительным договор купли-продажи государством акций Приватбанка с момента заключения.

    Сейчас очень был бы уместен яркий и динамичный влог из штаба Владимира Зеленского с обязательным участием антикоррупционеров и советников всех сортов, включая бывшего министра финансов Украины Олександр Данилюк, лично подписывавшего бумаги о национализации Приватбанка.

    И это не ирония. Это правда было бы красиво и смело. За этот банк мы все с вами заплатили 150 (!) млрд гривен. Ну и отдельный привет Петру Порошенко и ко за самый гуманный в мире суд, который только за сегодня дважды вернул нас в прошлое - на три года по Приватбанку и на пять лет по снятию ареста со счетов Виктора Януковича.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський суд судова реформа Володимир Зеленський Приватбанк
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