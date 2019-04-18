Росія спростувала чутки про російські гроші в кампанії Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неправдиву інформацію поширюють для зниження рейтингу Зеленського - російські ЗМІ

У Москві зі скепсисом поставилися до чуток про ймовірний проект РФ зі зміни влади в Україні і фінансування передвиборної кампанії Володимира Зеленського особами, близькими до російського бізнесу і політики. Про це з посиланням на поінформоване джерело повідомив російський «Інтерфакс».

«Інакше як маячнею назвати ці чутки не можна», - заявила агенція.

Співрозмовник агентства вважає, що чутки про нібито причетність Москви до фінансування кампанії Зеленського не випадково були оприлюднені напередодні другого туру президентських виборів, за умов значно меншого рейтингу чинного президента Петра Порошенка.

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що перевіряє в рамках кримінального провадження інформацію про фінансування виборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського представниками ДНР, а також людьми, близькими до російського бізнесу і політики.

Раніше команді Зеленського довелося спростовувати повідомлення про співпрацю з американськими лобістами. В оточенні кандидата заявили, що він не залучав ніяких лобістських компаній або агентств для організації візиту свого представника в США.