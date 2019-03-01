Рада сьогодні продовжить розглядати «мовний» закон



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Засідання нардепи розпочнуть з години запитань до уряду

Верховна Рада на засіданні 1 березня планує продовжити розгляд законопроекту про мову.

Це питання включено до порядку денного сесії, опублікованого на сайті парламенту.

Ранкове пленарне засідання у п'ятницю традиційно розпочнеться з години запитань до уряду.

Після цього порядком денним передбачено продовження розгляду законопроекту №5679-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Зазначимо, що проект закону про мову у першому читанні був ухвалений 4 жовтня 2018 року. Документ передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

Підготовка проекту до другого читання тривала близько чотирьох місяців. За цей час комітет ВР з питань культури та духовності опрацював близько 2,5 тисячі поправок до цього документа, які надійшли від депутатів.

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