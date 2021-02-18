Розстріл Майдану: в Держбюро розслідувань визначили коло осіб, які стріляли в Нігояна і Жизневського

В ДБР зараз активно відпрацьовують підрозділи правоохоронців, причетних до подій на Майдані сім років тому

Слідчі ДБР знають, що до вбивств причетні правоохоронці

Слідчі Державного бюро розслідувань у справах Майдану визначили коло осіб, які можуть бути причетними до вбивства учасників Революції Гідності Сергія Нігояна, Михайла Жизневського і Романа Сеника.

Про це повідомив на пресконференції заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Артем Яблонський, передає «Укрінформ».

«Ми окреслили для себе коло осіб, які потенційно можуть бути причетними до цих вбивств. Раніше це коло було невідоме, як невідома відстань учинення пострілів, тому відбувалися певні спекуляції у ЗМІ, що нібито активісти убили своїх же побратимів. Ми цю інформацію слідчим шляхом виключили і звузили коло осіб, які можуть бути причетні до цього. А, фактично, хтось і причетний», – сказав Яблонський.

При цьому посадовець додав, що про оголошення підозр говорити зарано, оскільки для цього бракує доказів.

За словами Яблонського, слідчі не мають сумнівів, що ці вбивства вчинили правоохоронці, тому зараз активно відпрацьовують підрозділи правоохоронців, які «отримували кулі, знайдені у тілах убитих».

«Ми встановили навіть точну кількість патронів, з яких могли вбити, конкретну зброю, з якої могли бути здійснені постріли, і над цим працюємо. На жаль, відеоматеріал не дозволяє встановити цих вбивць. Слідів на зброї і на кулях також немає, тому що кулі, які використовувалися, були для зупинки транспортних засобів і не залишають індивідуальних слідів від конкретної зброї. Тому прив'язати її до конкретної особи дуже складно. Але у цьому у нас є певні напрацювання. Ми рухаємося до осіб, яких ми перевіряємо на причетність до цих злочинів», – наголосив керівник слідчих.

Він додав, що наразі «повідомлення про підозру не здійснювалося, але робота по цьому епізоду ведеться».

Михайло Жизневський, Сергій Нігоян і Роман Сеник загинули у січні 2014 року під час акцій протесту в центрі Києва.