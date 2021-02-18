Голос з Ростова. Янукович розкритикував Революції гідності у річницю розстрілів

У традиціях російської пропаганди Віктор Янукович стверджує, що «іноземці диктують владі свої умови»

Колишній президент-утікач вкотре назвав Майдан «збройним державним переворотом»

Колишній президент Віктор Янукович, який втік до Росії, на роковини розстрілів на Майдані вкотре назвав події Революції Гідності «державним переворотом».

Відповідну заяву Януковича оприлюднив його адвокат Віталій Сердюк.

«Верховна Рада сьогодні прийняла постанову про так звану Революцію гідності, в реальності – збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, розділяє його на переможців і переможених», – стверджує експрезидент-утікач.

За словами Януковича, більше 10 мільйонів українців виїхали за кордон, бо в Україні «вбивають за інакодумство, а злочинці перебувають при владі».

У традиціях російської пропаганди він стверджує, що «іноземці диктують владі свої умови».

Проте поза його увагою залишився той факт, що Росія розв'язала війну на Донбасі та анексувала Криму, хоча у заяві Януковича відповідальність за це лежить на Олександрі Турчинові, Арсенії Яценюку, Петрі Порошенку та інших українських політиках.

Як відомо, силове протистояння на Майдані почалося з подій в ніч на 30 листопада, коли бійці «Беркута» жорстоко розігнали протестувальників. Вони нібито заважали встановленню різдвяної ялинки.

18−20 лютого протистояння на Майдані досягло свого піку. У ці дні в центрі Києва вбили понад 100 учасників протестів. 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної сотні.

Зазначимо, у середу, 17 лютого, народний депутат Максим Бужанський назвав Революцію Гідності «державним переворотом».

Нагадаємо, Верховна Рада 17 лютого визнала Революцію Гідності ключовою подією державотворення України. Це рішення підтримали 295 нардепів, однак обговорення постанови було досить запеклим. Від партії «Слуга народу» один голос був проти – Максима Бужанського.

Також Верховна Рада взялася за врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах «справ Майдану».