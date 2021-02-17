Розстріл Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо колишнього начальника міліції Києва

Екскерівник главку МВС наразі переховується у Росії і на окупованому півострові Крим

Київський апеляційний суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього начальника Головного управління МВС у Києві.

Це дозволить проводити слідчі дії щодо підозрюваного за його відсутності, повідомляє Офіс генпрокурора.

«Екскерівник київської міліції підозрюється в скоєнні з 18 по 20 лютого 2014 у складі злочинного угруповання, до якої входили колишній президент і низка керівників правоохоронних органів, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищенні влади і службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств і замахів на умисні вбивства, умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний переховується у РФ і на тимчасово окупованій території АР Крим. У 2017 році Генпрокуратура РФ відповіла відмовою на запит Генпрокуратури України про його затримання та арешт у зв'язку з отриманням ним російського громадянства.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

У розслідуванні справ Майдану минулого року було повідомлено про підозру 42 особам. Генпрокурор Ірина Венедіктова сподівається до кінця 2021 року на завершення розгляду справи щодо масових розстрілів у суді першої інстанції.

Нагадаємо, колишнього голову СБУ Валентина Наливайченко допитали у Святошинському районному суді по справі розстрілів на столичному Майдані у лютому 2014 року. Він розповів де саме беркутівці отримували зброю, якою ймовірно скористалися для вбивств активістів.