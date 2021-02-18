Петро Порошенко вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні

В сьому річницю розстрілу активістів Майдану Порошенко з дружиною поклали квіти до Пам'ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні

П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко та Марина Порошенко разом з родинами Героїв Небесної Сотні вшанували пам’ять загиблих майданівців.

У меморіальних заходах також взяли участь народні депутати та депутати Київської міськради, громадські активісти, учасники Революції Гідності. Вони поклали квіти і лампадки до пам’ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

«Сім років пройшло з того трагічного ранку 18 лютого, трагічних подій в Маріїнському парку, коли Україна втратила десятки своїх найкращих синів та доньок. І через сім років судять не вбивць, не тих, хто віддавав накази на убивство українців, на знищення розвитку країни, її шляху в Європу, а тих, кого катували і проти яких робили замахи на життя», – сказав Петро Порошенко.

«Достатньо красномовний приклад – це Тетяна Чорновол, яка пережила замах, вижила під час подій на майдані, коли на нас наступали. Її сьогодні звинувачують, і ця влада намагається її запроторити за грати. І багатьох інших волонтерів, добровольців, які боронили і боронять нашу державу, нашу честь і нашу гідність», – обурюється п’ятий Президент.

«Чому так трапилося? Тому що зараз повернувся до влади Антимайдан. Коли люди Януковича і його поплічника Портнова сьогодні увійшли до владних кабінетів. Як вони туди потрапили? Як вони отримали контроль над правоохоронною і судівською системою? Зусиллями Зеленського. Яким чином руйнується справа Майдану, коли за вимогою Путіна і вказівкою Зеленського з-під варти звільняються вбивці, співробітники «Беркуту» і віддаються Путіну для того, щоб зруйнувати справи Майдану? Це є позиція теперішньої влади», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко наголосив, що вчора парламент проголосував дуже важливу і правильну Постанову, якою визнав Революцію Гідності однією з державотворчих подій в Україні.

«Але судити треба не по словах, а по справах. Бо фундаментом Революції гідності були європейські цінності, до яких, на жаль, вони не мають жодного відношення. Це – свобода слова, верховенство права, демократія», – наголошує Порошенко.

«Я – оптиміст. Я твердо вірю і в Україну і в український народ. Я твердо вірю у співпрацю з нашими партнерами в Європі і США, які точно не втратили віри в Україну і в українців», – переконаний лідер партії «Європейська Солідарність».

«Нас – сила, ми – лідери опозиції і лідери довіри. І ми здатні захисти наш рух вперед, до Європи, до Європейського Союзу до НАТО. Наш рух вперед по дорозі цінностей, який започаткувала Революція Гідності. І ми точно переможемо. Сьогодні на цьому святому місці ми це стверджуємо», – резюмував Порошенко