Сенцов: не пишіть в'язням «тримайтеся», це нервує
Сенцов наголосив, що листи краще надсилати онлайн
За словами Сенцова, «усім потрібно знати, що про них пам'ятають»
Колишній бранець Кремля, кримський кінорежисер Олег Сенцов закликав українців не писати в'язням «тримайтеся», адже це нервує, бо в неволі не знаєш, за що триматися.
Про це Сенцов сказав під час зустрічі з читачами на 26 Book Forum у Львові.
«Насправді листи з волі - це те, що найбільш необхідне в'язням - не важливо, політичні вони, чи ні. Усім потрібно знати, що про них пам'ятають», - зазначив Сенцов.
І додав: «Але не пишіть «тримайтеся». Бо в застінках не знаєш, за що триматися».
Сенцов наголосив, що листи краще надсилати онлайн, бо звичайні часто не доходять, або ж потрапляють до адресата через кілька місяців, навіть рік. Надіслані ж через інтернет доходили до нього з усього світу регулярно.
До слова, у неділю Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер»
Також Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку українських політв’язнів.
Раніше Олег Сенцов поділився враженнями від серіалу «Чорнобиль», знятого американським телеканалом HBO.
Джерело: Укрінформ