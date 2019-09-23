Сенцов: не пишіть в'язням «тримайтеся», це нервує



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Сенцов наголосив, що листи краще надсилати онлайн Фото: Олена Чернінька

За словами Сенцова, «усім потрібно знати, що про них пам'ятають»

Колишній бранець Кремля, кримський кінорежисер Олег Сенцов закликав українців не писати в'язням «тримайтеся», адже це нервує, бо в неволі не знаєш, за що триматися.

Про це Сенцов сказав під час зустрічі з читачами на 26 Book Forum у Львові.

«Насправді листи з волі - це те, що найбільш необхідне в'язням - не важливо, політичні вони, чи ні. Усім потрібно знати, що про них пам'ятають», - зазначив Сенцов.

І додав: «Але не пишіть «тримайтеся». Бо в застінках не знаєш, за що триматися».

Сенцов наголосив, що листи краще надсилати онлайн, бо звичайні часто не доходять, або ж потрапляють до адресата через кілька місяців, навіть рік. Надіслані ж через інтернет доходили до нього з усього світу регулярно.

До слова, у неділю Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер»

Також Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку українських політв’язнів.

Раніше Олег Сенцов поділився враженнями від серіалу «Чорнобиль», знятого американським телеканалом HBO.

Джерело: Укрінформ