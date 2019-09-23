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    Суспільство

    Сенцов: не пишіть в'язням «тримайтеся», це нервує

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    <p>Сенцов наголосив, що листи краще надсилати онлайн</p> - Сенцов: не пишіть в'язням «тримайтеся», це нервує

    Сенцов наголосив, що листи краще надсилати онлайн

    Фото: Олена Чернінька

    За словами Сенцова, «усім потрібно знати, що про них пам'ятають»

    Колишній бранець Кремля, кримський кінорежисер Олег Сенцов закликав українців не писати в'язням «тримайтеся», адже це нервує, бо в неволі не знаєш, за що триматися.

    Про це Сенцов сказав під час зустрічі з читачами на 26 Book Forum у Львові.

    «Насправді листи з волі - це те, що найбільш необхідне в'язням - не важливо, політичні вони, чи ні. Усім потрібно знати, що про них пам'ятають», - зазначив Сенцов.

    І додав: «Але не пишіть «тримайтеся». Бо в застінках не знаєш, за що триматися».

    Сенцов наголосив, що листи краще надсилати онлайн, бо звичайні часто не доходять, або ж потрапляють до адресата через кілька місяців, навіть рік. Надіслані ж через інтернет доходили до нього з усього світу регулярно.

    До слова, у неділю Олег Сенцов презентував свою нову книгу «Маркетер»

    Також Сенцов у Львові взяв участь в акції на підтримку українських політв’язнів.

    Раніше Олег Сенцов поділився враженнями від серіалу «Чорнобиль», знятого американським телеканалом HBO.

    Джерело: Укрінформ

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