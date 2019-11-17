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    Суспільство

    Сенцов зустрівся з українською громадою у Лондоні

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    Режисер згадав у Лондоні про політв'язнів, які досі перебувають у Росії, і зазначив, що Україна продовжує за них боротися - Сенцов зустрівся з українською громадою у Лондоні
    Режисер згадав у Лондоні про політв'язнів, які досі перебувають у Росії, і зазначив, що Україна продовжує за них боротися

    Олег Сенцов відзначив, що зустріч пройшла дуже «душевно та щиро» і подякував громаді за підтримку

    Український режисер Олег Сенцов у суботу, 16 листопада, у столиці Великої Британії Лондоні провів зустріч із українською громадою.

    Про це Сенцов повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

    Він відзначив, що зустріч пройшла дуже «душевно та щиро» і подякував громаді за підтримку.

    «Зустрічі з українською громадою за кордоном завжди проходять дуже душевно та щиро. Так само було і у Лондоні. На зустріч прийшли ті, що усі п’ять років підтримували мене та інших наших політв’язнів», - написав Сенцов.

    Також режисер згадав про політв'язнів, які досі перебувають у Росії, і зазначив, що Україна продовжує за них боротися. 

    Нагадаємо, цього тижня звільненому українському політв'язню та режисеру Олегу Сенцову вручили у Лондоні міжнародну премію імені Сергія Магнітського. 

    До слова, Олег Сенцов отримає присуджену йому премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова 26 листопада.

    Олег Сенцов політв’язні українці Велика Британія діаспора
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