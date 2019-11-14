Заарештований в окупованому Криму активіст Приходько звернувся до Зеленського



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Кримський активіст Олег Приходько

«На вас дивляться всі політв'язні Криму», звернувся до президента кримський активіст

Заарештований в окупованому Криму за обвинуваченням у підготовці теракту український активіст Олег Приходько звернувся із СІЗО до українського народу і президента Володимира Зеленського.

Текст звернення активіста опублікувало видання LB.ua.

«Я вже бачу, що нас, політв'язнів, підтримує наша рідна країна. За це я ще більше пишаюся нашою нацією. Із великою повагою звертаюся до нашого президента Володимира Зеленського. На вас дивляться всі політв'язні Криму. Наші страждання не повинні бути марними, тому на коліна – тільки перед Богом! Не повинна наша нація перетворитися на продажних манкуртів», – написав Приходько.

Активіст підкреслив, що окупанти обвинувачують його в тероризмі, але насправді російські силовики звернули на нього увагу через проукраїнську позицію.

«Мене обвинувачують у тероризмі. За те, що я захищав в окупованому Криму честь і гідність нашого український прапора! Ми не перші й не останні, хто продовжує боротьбу за існування нашої ідентичності, нашої нації. Від Запорізької Січі до Карпат, наші батьки воювали за своє існування. Дух Степана Бандери в наших серцях!», – заявив він.

Наприкінці жовтня «суд» в окупованому Криму проігнорував апеляційну скаргу на арешт українця Олега Приходька, залишивши його під вартою до 10 грудня 2019 року.

Прокуратура АР Крим у зв'язку з арештом Приходько розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова контролюватиме додержання прав кримського активіста Олега Приходька під час проведення окупантами слідства.

Денісова нагадала, що Приходька обвинуватили у діях, яких він не скоював. Йому інкримінують підготовку до теракту, а також незаконне виготовлення вибухівки.

Ранішу український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової через те, що кримському активісту Олегу Приходьку не віддають ліки та окуляри, які йому передали родичі.

Нагадаємо, у середині жовтня заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходькавранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.