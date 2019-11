Сенцов отримав премію імені Магнітського

Нагороду Сенцову вручила дочка покійного сенатора Джона Маккейна

Звільненому українському політв'язню та режисеру Олегу Сенцову вручили у Лондоні міжнародну премію імені Сергія Магнітського.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначається, що нагороду вручила американська телеведуча Меган Маккейн, дочка покійного сенатора Джона Маккейна.

Премією нагороджують за журналістські розслідування та боротьбу за права людини.

Oleg Sentsov here at the #magnitskyawards to accept the prize he received in 2018 when he was still in a Russian prison, but couldn’t accept. So moving and wonderful to have him out and here to accept his award. Congratulations Oleg! pic.twitter.com/kArNryL4xM