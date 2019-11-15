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    Сенцов отримав премію імені Магнітського

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    Нагороду Сенцову вручила дочка покійного сенатора Джона Маккейна - Сенцов отримав премію імені Магнітського
    Нагороду Сенцову вручила дочка покійного сенатора Джона Маккейна

    Нагороду Сенцову вручила дочка покійного сенатора Джона Маккейна

    Звільненому українському політв'язню та режисеру Олегу Сенцову вручили у Лондоні міжнародну премію імені Сергія Магнітського. 

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Зазначається, що нагороду вручила американська телеведуча Меган Маккейн, дочка покійного сенатора Джона Маккейна.

    Премією нагороджують за журналістські розслідування та боротьбу за права людини.

    Присудили нагороду Сенцову ще у листопаді минулого року, проте режисер не міг прийняти її особисто. 

    Нагадаємо, Звільнений політв'язень Олег Сенцов отримає присуджену йому премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова 26 листопада.

    Також повідомлялося, що визволений із кремлівської неволі український режисер Олег Сенцов відвідає Європейський парламент - 25 листопада.

    Олег Сенцов розслідування Джон Маккейн права людини премія
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