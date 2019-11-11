У Європарламенті назвали дату вручення Сенцову премії Сахарова



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Європарламент вручить Олегу Сенцову премію Сахарова 26 листопада

Церемонія пройде в приміщенні Європейського парламенту в Страсбурзі

Звільнений політв'язень Олег Сенцов отримає присуджену йому премію «За свободу думки» імені Андрія Сахарова 26 листопада.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту в понеділок, 11 листопада.

«У парламенті, 26 листопада, пройде церемонія нагородження лауреата премії Сахарова Олега Сенцова, якого недавно відпустили з російської в'язниці. Церемонія пройде в приміщенні Європейського парламенту в Страсбурзі», - повідомили в пресслужбі.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент на невизначений термін відклав церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову.

Також повідомлялося, що визволений із кремлівської неволі український режисер Олег Сенцов відвідає Європейський парламент - 25 листопада.

Як повідомлялося, в 2018 році Сенцов став лауреатом премії «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.