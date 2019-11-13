ЄЄ вимагає від Росії негайно звільнити засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір»



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12 листопада у Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір»

ЄС не визнає виконання російського законодавства на території окупованого Криму, а також передачу жителів півострову до російських судів

Європейський союз засуджує рішення російського суду щодо ув'язнення шістьох кримськотатарських активістів, фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір», та вимагає їх негайного звільнення.

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ.

У відомстві наголосили, що ЄС не визнає виконання російського законодавства на території окупованого Криму, а також передачу жителів півострову до російських судів. В Євросоюзі сподіваються, що Москва скасує рішення про ув'язнення активістів та негайно їх звільнить.

«Усі випадки порушень прав людини, такі як насильницькі затримання, тортури та вбивства, насильство, політично мотивовані переслідування, дискримінація та домагання, зокрема кримськотатарської громади, повинні бути ретельно розслідувані», - наголосили в ЄС.

Як відомо, у вівторок, 12 листопада, у Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Мусліма Алієва засудили до 19 років, Інвера Бекірова до 18 років, Еміра-Усеіна Куку і Вадима Сірука до 12 років, Рефата Алімова до восьми років, Арсена Джеппарова до семи років позбавлення волі.