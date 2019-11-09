Відома соцмережа анонсувала дату відмови від лайків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За даними на 2018 рік, в Instagram зареєстровано 1,1 мільярда користувачів

Користувачів Instagram з США з наступного тижня позбавлять лайків під публікаціями.

Про це заявив гендиректор компанії Адам Моссера (Adam Mosseri), повідомляє Wired.

За його словами, користувачі не зможуть побачити лайки під постами інших людей. Виступаючи на конференції, він пояснив, що приховування лайків торкнеться не всіх американців, але багатьох з них. «Тут в аудиторії пара сотень людей, так що деяким з вас точно приховають лайки», – додав Моссера.

Він також розповів, що Instagram вже спробував приховувати лайки користувачам інших країн, таких як Канада, Австралія, Японія. Аудиторія стримано відреагувала на його заяву. Глава компанії пояснив, що відмова від публічної демонстрації кількості лайків спрямована в першу чергу на молодь з тією метою, щоб зменшити елемент змагання і зробити першорядною комунікацію між людьми.

Про плани соцмережі приховувати лайки стало відомо ще в квітні. Офіційно Instagram почала проводити тести по прихованню лайків з весни 2019 року. До робочої групи додали також Бразилію, Нову Зеландію, Італію та Ірландію. Автори постів все ще можуть побачити загальну кількість лайків, проте вони приховані для передплатників.

За даними на 2018 рік, в Instagram зареєстровано 1,1 мільярда чоловік. Підрахунок лайків на фотоплатформі нерідко перетворюється для користувачів цієї соцмережі в змагання. У гонитві за популярністю користувачі готові купувати їх за гроші, шукати способи зробити більш вражаючі фотографії, взаємно підписуватися і обмінюватися схвальними оцінками.

Нагадаємо, соцмережа Facebook представила новий логотип компанії, аби люди більше відрізняли саму компанію від її додатку.