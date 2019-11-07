«Києвом ходять натовпи фашистів». Відомий український комік втік до Москви і розказав усю «правду»
Зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний вірить, що «як і 76 років тому, Київ буде очищений від фашистської нечисті»
Український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, написав в Instagram, що на сьогодні «по Києву натовпами ходять фашисти», але він вірить, що «Київ буде очищений від фашистської нечисті».
«Ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну», - розповів на своїй сторінці в Instagram Молочний.
Він вірить, що «як і 76 років тому, Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдів, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей».
«Нічого у вас, гади, не вийде», - резюмував український комік, який переїхав до Росії.
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Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!
До слова, Андрій Молочний родом із міста Коростень на Житомирщині. Він закінчив Національний аграрний університет у Києві і там розпочав свою кар’єру коміка в університетській команді КВК.
Блогер Антон Ходза у Facebook різко відреагував на заяви Молочного про «фашистів у Києві».
«Пам'ятаєте, була така *уйня - Андрій Молочний? КВН, Камеді Клаб, ще якісь сміхуйочки. Після Майдану Андруша перебрався в Росію, бо там комфортніше і веселіше, і грошей більше. І там Молочного дуже поплавило на побєдоносії та дідах. Прямо дуже. З Москви Андрій катає гнівні тєлєги про фашистів, які ходять вулицями українських міст і не поважають ветеранів», - розповів блогер.
«Але, як сподівається колишній український комік, рано чи пізно фашиствующих молодчиків ви*издять з українських міст, і знову можна буде пронести портрет Жукова і Сталіна, і покласти пару гвоздик Ватутіну. Не будьте як Андрій», - підкреслив Ходза.
До слова, з 11 листопада три сезони серіалу «Слуга народу» стартують в Білорусі на центральному каналі «Білорусь 1».