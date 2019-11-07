«Києвом ходять натовпи фашистів». Відомий український комік втік до Москви і розказав усю «правду»



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«Нічого у вас, гади, не вийде», - резюмував український комік, який переїхав до Росії

Зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний вірить, що «як і 76 років тому, Київ буде очищений від фашистської нечисті»

Український комік, зірка Сomedy Сlub Андрій Молочний, який кілька років тому переїхав до Росії, написав в Instagram, що на сьогодні «по Києву натовпами ходять фашисти», але він вірить, що «Київ буде очищений від фашистської нечисті».

«Ще п'ять років тому я навіть і подумати не міг, що по Києву натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову і Ватутіну», - розповів на своїй сторінці в Instagram Молочний.

Він вірить, що «як і 76 років тому, Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдів, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, зрадили Батьківщину, зрадили себе і зрадили своїх дітей».

«Нічого у вас, гади, не вийде», - резюмував український комік, який переїхав до Росії.

До слова, Андрій Молочний родом із міста Коростень на Житомирщині. Він закінчив Національний аграрний університет у Києві і там розпочав свою кар’єру коміка в університетській команді КВК.

Блогер Антон Ходза у Facebook різко відреагував на заяви Молочного про «фашистів у Києві».

«Пам'ятаєте, була така *уйня - Андрій Молочний? КВН, Камеді Клаб, ще якісь сміхуйочки. Після Майдану Андруша перебрався в Росію, бо там комфортніше і веселіше, і грошей більше. І там Молочного дуже поплавило на побєдоносії та дідах. Прямо дуже. З Москви Андрій катає гнівні тєлєги про фашистів, які ходять вулицями українських міст і не поважають ветеранів», - розповів блогер.

«Але, як сподівається колишній український комік, рано чи пізно фашиствующих молодчиків ви*издять з українських міст, і знову можна буде пронести портрет Жукова і Сталіна, і покласти пару гвоздик Ватутіну. Не будьте як Андрій», - підкреслив Ходза.

До слова, з 11 листопада три сезони серіалу «Слуга народу» стартують в Білорусі на центральному каналі «Білорусь 1».