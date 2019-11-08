Комик Андрей Молочный разозлил пользователей своей антиукраинской позицией

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instagram.com/molochnyi

Пользователи его позицию не разделили, отметив, что «ватник — это судьба»

Комик Андрей Молочный, известный как участник украиноязычных шоу, недавно опубликовал в своем Instagram пост, который вызвал негодование и недоумение земляков.

«Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину», - написал он.

В адрес Молочного посыпались не самые лестные высказывания, к примеру:

«Позор Вам!», «Дятлу мозг поплавило», «Извините, а какие таблетки вы принимаете? Я ведь тоже в Киеве живу…», «какой мусор в вашей голове…», «Андрюшка, тебя там держат взаперти, посадили на полицейскую дубинку», «Какая пропасть между вами и Притулой» - пишут пользователи.

Не смог промолчать и Сергей Притула. Ранее он вместе с Андреем Молочным снимался в шоу «Файна Юкрайна». Притула опубликовал сатирический стишок в своем Facebook:

facebook.com/serhiyprytula

Напомним, что ранее Молочный выступал вместе с Антоном Лирником в популярном комедийном проекте Дуэт имени Чехова, который прекратил свое существование в 2016 году.