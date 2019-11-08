Гопники на районе: Лобода показала фото с Дорном

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Звезды сфотографировались на фоне труб и стройматериалов

Светлана Лобода взбудоражила поклонников, опубликовав фотографии с певцом Иваном Дорном и их общим другом, украинским дизайнером Бичолла.

На первом и втором снимках все трое сплелись в объятиях, а на третьем Светлана примерила на себя роль девушки-оторвы в джинсах, развязно расставившей ноги перед двумя мужчинами.

«Симпатичный бутерброд (lovely sandwich) Трио будет?» – написала артистка на своей страничке в Instagram.

Поклонники немедленно решили, что Лобода споет дуэтом вместе с Дорном, ну или артисты возьмут третьим в ансамбль друга-дизайнера.