Що турбує українців, окрім війни: результати опитування

Українці очікують проактивної діяльності від нової антикорупційної інфраструктури

Найбільшою проблемою України та українців є війна. Проте, якщо запитувати, які проблеми ще турбують українців, то серед зазначеного переліку 63% говорять про корупцію. Про це свідчать результати Київського міжнародного інституту соціології.

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«Друга топ-проблема – низькі зарплати і пенсії. Інші важливі проблеми: високі комунальні тарифи, демографічні ризики та безробіття», – сказали соціологи.

54% опитаних переконані, що боротися із корупцією насамперед мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року.

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Водночас досить багато респондентів також говорять, що боротися з корупцією мають президент/Офіс президента (43%), поліція, СБУ і прокуратура.

Українці очікують проактивної діяльності від нової антикорупційної інфраструктури.

КМІС опитав телефоном 2007 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною.

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Та як змінилося ставлення до Зеленського за півтора року.