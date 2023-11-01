Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування

Рівень підтримки ЗС РФ серед росіян залишається незмінно високим

70% опитаних росіян готові підтримати диктатора Володимира Путіна, якщо він вирішить припинити війну проти України. Опитування проводила російська аналітична служба Левада-Центр в період з 19 по 25 жовтня серед 1607 росіян у 137 населених пунктах РФ.

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Дослідження показало, що 70% респондентів підтримали б рішення Путіна, якби він вирішив припинити війну в Україні. Однак якби диктатор вирішив припинити війну за умови повернення окупованих територій Україні, то підтримали б його дії лише 34% росіян.

Водночас 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні переговори, 38% виступають за продовження військових дій.

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У жовтні 2023 року рівень уваги до війни в Україні не змінився за останні три місяці – 20% опитаних говорять про те, що стежать «дуже уважно» (у вересні – 18%), а ще 29% стежать «досить уважно» (у вересні – 30%). 35% респондентів стежать без уваги, а 15% – не стежать зовсім. Найбільш уважно стежать за подіями в Україні люди віком 55 років і старше.

Рівень підтримки дій російських військових в Україні залишається високим, і з початку конфлікту значних змін не зазнав: у жовтні відповіли, що безперечно підтримують і швидше підтримують – 76% (у вересні – 73%). Не підтримують – у сумі 16% (у серпні – 20%).

Нагадаємо, триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.