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Як змінилося ставлення до Зеленського за півтора року: опитування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як змінилося ставлення до Зеленського за півтора року: опитування
фото з відкритих джерел

Серед українців простежується зниження довіри до інституцій центральної влади

Довіра українців до уряду за півтора року знизилася з 74% до 39%, до парламенту – з 58% до 21%, а до президента України Володимира Зеленського до 76%. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Також за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.

Як змінилося ставлення до Зеленського за півтора року: опитування фото 1

«Важливо розрізняти ситуацію для уряду і парламенту, де ми бачимо більшість, які вже не довіряють (і баланс довіри-недовіри виразно негативний), і для президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому (і баланс довіри-недовіри виразно позитивний)», – зазначили у КМІС.

Крім того, довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, наразі 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.

Як змінилося ставлення до Зеленського за півтора року: опитування фото 2

Раніше повідомлялося, що із травня до 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери.

Теги: соцопитування війна Володимир Зеленський

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