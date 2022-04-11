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    «Щось відбулося в голові»: Єфросиніна розповіла, як її родичі з Росії реагують на війну

    Маша Єфросиніна розповіла, як її родичі з Росії реагують на війну в Україні - «Щось відбулося в голові»: Єфросиніна розповіла, як її родичі з Росії реагують на війну
    Маша Єфросиніна розповіла, як її родичі з Росії реагують на війну в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Дядько телеведучої з Росії зв'язався з її рідними лише на шостий тиждень війни в Україні

    Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка під час війни займається волонтерством, розповіла, що її родичі з Росії лише на шостий тиждень бойових дій у нашій державі відреагували на події. У інтерв'ю в YouTube програмі «Слава+» вона зазначила, що її сестрі Єлизаветі написав дядько, який проживає у Санкт-Петербурзі.

    «Вчора моя сестра сказала, що наш дядько, рідний брат батька, написав їй, що йому дуже шкода. На шостому тижні щось відбулося в голові», – розповіла телеведуча.

    Водночас Єфросиніна зазначила, що інші родичі, які проживають в окупованій Керчі, жодного разу під час війни не вийшли з нею на зв'язок.

    «Я з ними не спілкуюсь. Вони не написали, не зателефонували. Про що мені з ними спілкуватись?» – сказала телеведуча.

    Нагадаємо, раніше путінська пропагандистка Сніжана Єгорова, яка пропагувала в Україні "русскій мір" звернулася до українців із листом каяття. Водночас громадяни України відповіли, що не вірять жодному її слову.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Щось відбулося в голові»: Єфросиніна розповіла, як її родичі з Росії реагують на війну