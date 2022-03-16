Скандальна Єгорова вирішила «перевзутися»: «Вибачте за те, що підтримала агресію»
Раніше Єгорова називала Путіна героєм нашого часу
Українці відповіли, що не вірять жодному слову колишньої української телеведучої
Путінська пропагандистка Сніжана Єгорова, яка днями заявила, що її трьом дітям, які переїхали з нею півроку тому до Туреччини, в українському консульстві не продовжують закордонні паспорти, знову вийшла на зв'язок та звернулася до українців із листом каяття.
«Привіт мої дорогі передплатники та передплатниці мого каналу, – пише Єгорова у своєму телеграм-каналі. - Хлопці, я весь рік велася на російську інформацію. Піддавалася дезе росіян і вважала, що вони осудні люди. Я завжди була впевнена, що не можу помилятися, і для мене все очевидно. Але зараз бачу протилежне і знаю тепер, що вони заливають кров'ю мирні міста та почнуть вбивати цивільних. Це просто жерсть. Але всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло.
Українці! Я сподіваюся, це скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко.
Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію. Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була посібницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою навколішки перед усім українським народом!», – говориться у повідомлені.
Коментарі до цієї посади Єгорова закрила, але запис уже «гуляє» по соцмережах, і українці, до яких звертається колишня телеведуча, пишуть у коментарях, що не вірять у щирість її каяття. Мовляв, найімовірніше, справа у документах дітей. Та й зазвичай, як і всім іншим зрадникам, Сніжани запропонували наслідувати курс російського корабля.
Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.
Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.