Скандальна Єгорова вирішила «перевзутися»: «Вибачте за те, що підтримала агресію»

Українці відповіли, що не вірять жодному слову колишньої української телеведучої

Путінська пропагандистка Сніжана Єгорова, яка днями заявила, що її трьом дітям, які переїхали з нею півроку тому до Туреччини, в українському консульстві не продовжують закордонні паспорти, знову вийшла на зв'язок та звернулася до українців із листом каяття.

«Привіт мої дорогі передплатники та передплатниці мого каналу, – пише Єгорова у своєму телеграм-каналі. - Хлопці, я весь рік велася на російську інформацію. Піддавалася дезе росіян і вважала, що вони осудні люди. Я завжди була впевнена, що не можу помилятися, і для мене все очевидно. Але зараз бачу протилежне і знаю тепер, що вони заливають кров'ю мирні міста та почнуть вбивати цивільних. Це просто жерсть. Але всім властиво помилятися. І ось нарешті до мене дійшло.

Українці! Я сподіваюся, це скоро закінчиться. Росія скоро розстріляє весь боєзапас і нарешті настане тиша. Я сподіваюся, що все вирішиться швидко.

Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію. Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була посібницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою навколішки перед усім українським народом!», – говориться у повідомлені.

Коментарі до цієї посади Єгорова закрила, але запис уже «гуляє» по соцмережах, і українці, до яких звертається колишня телеведуча, пишуть у коментарях, що не вірять у щирість її каяття. Мовляв, найімовірніше, справа у документах дітей. Та й зазвичай, як і всім іншим зрадникам, Сніжани запропонували наслідувати курс російського корабля.

Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.