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    У Москві на даху адмінбудівлі замайорів український прапор (фото)

    Український прапор пробув на даху увесь ранок - У Москві на даху адмінбудівлі замайорів український прапор (фото)
    Український прапор пробув на даху увесь ранок
    фото: російські ЗМІ

    Жовто-блакитний прапор України підняли над управою району Хорошово-Мньовники

    Прапор України замайорів у столиці Росії Москві. У Москві невідомі встановили прапор України на даху адміністративної будівлі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Жовто-блакитний прапор України підняли над управою району Хорошово-Мньовники.

    Очевидці розповіли, що символ української держави з'явився на даху адмінбудівлі ще 9-го квітня. Український прапор пробув на даху увесь ранок.

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    У Москві на даху адмінбудівлі замайорів український прапор (фото)
    У Москві на даху адмінбудівлі замайорів український прапор (фото)

    Після цього чиновники управи зняли український стяг.

    «Це було вранці. Там уже всі перевіряли, дивилися. Вже нічого немає, все нормально», – сказав один зі співробітників адміністрації. Хорошово-Мньовники – район в адміністративному окрузі Москви та однойменне внутрішньоміське муніципальне утворення.

    Нагадаємо, Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. До слова, прикордонники підняли національний стяг у найпівнічнішій точці України.

    Теги: росія окупанти війна прапор Україна окупація #stoprussia
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    У Москві на даху адмінбудівлі замайорів український прапор (фото)