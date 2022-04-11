У Москві на даху адмінбудівлі замайорів український прапор (фото)

Жовто-блакитний прапор України підняли над управою району Хорошово-Мньовники

Прапор України замайорів у столиці Росії Москві. У Москві невідомі встановили прапор України на даху адміністративної будівлі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Жовто-блакитний прапор України підняли над управою району Хорошово-Мньовники.

Очевидці розповіли, що символ української держави з'явився на даху адмінбудівлі ще 9-го квітня. Український прапор пробув на даху увесь ранок.

Після цього чиновники управи зняли український стяг.

«Це було вранці. Там уже всі перевіряли, дивилися. Вже нічого немає, все нормально», – сказав один зі співробітників адміністрації. Хорошово-Мньовники – район в адміністративному окрузі Москви та однойменне внутрішньоміське муніципальне утворення.

Нагадаємо, Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів. Понтифік знову закликав зупинити війну. До слова, прикордонники підняли національний стяг у найпівнічнішій точці України.