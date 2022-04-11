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    «Лікування пропагандою»: розвідка показала, як РФ агітує поранених солдатів повертатися воювати

    У РФ запустили пропаганду, аби повернути солдатів на війну в Україні - «Лікування пропагандою»: розвідка показала, як РФ агітує поранених солдатів повертатися воювати
    У РФ запустили пропаганду, аби повернути солдатів на війну в Україні
    фото з відкритих джерел

    Більшість російських військових не бажають повертатися у зону бойових дій

    Росія щодня втрачає значну кількість своїх солдатів в Україні, багато з них повертаються додому пораненими й не бажають знову воювати. Щоб повернути вояків в Україну, там вирішили запустити «лікувальну пропаганду».

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало наказ т.в.о начальника військово-медичного управління Східного військового округу Росії, у якому вимагають організувати «проведення воєнно-політичного інформування про хід демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети «Комсомольская правда».

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    У Міноборони зазначають, що російські госпіталі вже переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України, з пораненнями різної тяжкості. Найцікавіше те, що більшість солдатів не бажають повертатися у зону бойових дій.

    «Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску «Комсомольской правды». В ньому розміщені постановчі фотографії радості «звільнених українців», матеріали про «фейковість» світової преси та про підтримку росіян війни проти України», – обурилися у відомстві.

    Нагадаємо, що з початку війни в Україні Росія вже втратила понад 19 300 своїх солдатів. Також ЗСУ ліквідували 725 танків ворога.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Лікування пропагандою»: розвідка показала, як РФ агітує поранених солдатів повертатися воювати