«Лікування пропагандою»: розвідка показала, як РФ агітує поранених солдатів повертатися воювати

У РФ запустили пропаганду, аби повернути солдатів на війну в Україні

Більшість російських військових не бажають повертатися у зону бойових дій

Росія щодня втрачає значну кількість своїх солдатів в Україні, багато з них повертаються додому пораненими й не бажають знову воювати. Щоб повернути вояків в Україну, там вирішили запустити «лікувальну пропаганду».

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало наказ т.в.о начальника військово-медичного управління Східного військового округу Росії, у якому вимагають організувати «проведення воєнно-політичного інформування про хід демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети «Комсомольская правда».

У Міноборони зазначають, що російські госпіталі вже переповнені військовослужбовцями, які брали участь у бойових діях на території України, з пораненнями різної тяжкості. Найцікавіше те, що більшість солдатів не бажають повертатися у зону бойових дій.

«Цю ситуацію російські пропагандисти намагаються переламати за допомогою спецвипуску «Комсомольской правды». В ньому розміщені постановчі фотографії радості «звільнених українців», матеріали про «фейковість» світової преси та про підтримку росіян війни проти України», – обурилися у відомстві.

Нагадаємо, що з початку війни в Україні Росія вже втратила понад 19 300 своїх солдатів. Також ЗСУ ліквідували 725 танків ворога.