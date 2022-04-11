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    Російський депутат раптово висловився проти війни (відео)

    Сергій Мітрохін,&nbsp;російський політичний і державний діяч - Російський депутат раптово висловився проти війни (відео)
    Сергій Мітрохін, російський політичний і державний діяч
    скріншот з відео

    Триває 47-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Голова російської об'єднаної демократичної партії «Яблуко» та депутат Мосміськдуми в РФ Сергій Митрохін висловився проти війни.

    За його словами, ця «спецоперація» забере в сотні разів більше людських життів, ніж ті жертви, які за вісім років були на Донбасі. При чому з обох сторін.

    «Мине зовсім небагато часу − і всі ті, хто сьогодні підтримує те, що відбувається в результаті так званої військової спецоперації, будуть шкодувати. Жертви були по обидва боки, але чомусь про це мовчать...», − додав Митрохін.

    Щоправда, російський політик не знайшов у собі сміливості піти до кінця, і на завершення своєї промови додав традиційне «хто там має рацію, хто винен, розбиратися будемо ще довго».

    Нагадаємо, Україна може перетворитися на новий Ізраїль, оскільки війна з Росією може тривати до 2035 року. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російського правозахисника Марка Фейгіна.

    Теги: росія окупанти депутат війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    Російський депутат раптово висловився проти війни (відео)