Російський депутат раптово висловився проти війни (відео)

Триває 47-й день повномасштабної війни Росії проти України

Голова російської об'єднаної демократичної партії «Яблуко» та депутат Мосміськдуми в РФ Сергій Митрохін висловився проти війни.

За його словами, ця «спецоперація» забере в сотні разів більше людських життів, ніж ті жертви, які за вісім років були на Донбасі. При чому з обох сторін.

«Мине зовсім небагато часу − і всі ті, хто сьогодні підтримує те, що відбувається в результаті так званої військової спецоперації, будуть шкодувати. Жертви були по обидва боки, але чомусь про це мовчать...», − додав Митрохін.

Щоправда, російський політик не знайшов у собі сміливості піти до кінця, і на завершення своєї промови додав традиційне «хто там має рацію, хто винен, розбиратися будемо ще довго».

Нагадаємо, Україна може перетворитися на новий Ізраїль, оскільки війна з Росією може тривати до 2035 року. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю російського правозахисника Марка Фейгіна.