Штормовий вітер та сніг: в Україні різко погіршиться погода

Прогноз погоди в Україні: синоптики розповіли, чого очікувати 26 січня

За прогнозом погоди на вівторок, 26 січня, в Києві хмарно, удень невеликий дощ із переходом у сніг

У другий день тижня на всій території держави буде хмарна погода. Майже у всіх регіонах падатиме дощ та сніг.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі помірний, місцями істотний сніг, удень невеликий, місцями помірний сніг, на дорогах ожеледиця, хуртовина, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень +2...-3 градуси.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень -7...-12 градусів.

На півночі України хмарно, вночі дощ із переходом у сніг, удень невеликий, місцями помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, заметіль, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно, вночі дощ із переходом у сніг, удень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, заметіль, вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На сході України хмарно, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +3...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 січня

На півдні України хмарно, невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Криму хмарно, невеликий дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +8...+13 градусів.

За прогнозом погоди на вівторок, 26 січня, в Києві хмарно, удень невеликий дощ із переходом у сніг, вночі дощ із переходом у сніг, на дорогах місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу, заметіль, вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі та вдень +2...+4 градуси.