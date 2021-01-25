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    Одесу очікує негода. У мерії просять обмежити пересування містом

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    В Одесі очікується погіршення погодних умов - Одесу очікує негода. У мерії просять обмежити пересування містом
    В Одесі очікується погіршення погодних умов
    Фото: мерія Одеси

    Місцевих жителів просять бути пильними

    Згідно з попередженням Гідрометцентру, погіршення погодних умов очікується в Одесі ввечері 25 січня. Про це повідомляє Одеська міська рада. 

    Одеська мерія просить городян максимально обмежити переміщення містом, та без гострої потреби не виїжджати на особистому автотранспорті на вулиці Одеси. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям рекомендовано максимально обмежити перебування на вулиці.

    Одеситів просять бути пильними й не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки у результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів.

    Нагадаємо, що у Карпатах намело майже метр снігу.

    Теги: прогноз погоди Одеса негода
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