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    В Одесі знову «замінували» сотні навчальних закладів: до дитсадків додалися школи

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    Поліція зі спецтехнікою ошукували дитячі садочки - В Одесі знову «замінували» сотні навчальних закладів: до дитсадків додалися школи
    Поліція зі спецтехнікою ошукували дитячі садочки
    Фото: Нацполіція

    Через замінування дітей доводилося виводити дітей під дощ

    Сотні навчальних закладів знову «замінували» в Одесі та області. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеси.

    Так, на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що 373 дитячі садочки, школи, ліцеї та учбово-виховні комплекси Одеси та області заміновані.

    Для перевірки інформації на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

    Фото: Нацполіція Одеси
    Фото: Нацполіція Одеси

    Мер міста Геннадій Труханов назвав витівки невідомого «терориста» «елементом гібридної війни».

    «Це один з елементів гібридної війни, мета якої – дестабілізувати ситуацію у мирній Одесі. Я сподіваюся, що Служба безпеки України дасть оцінку ситуації і розбереться у тому, хто це робить і навіщо», – заявив він сьогодні.

    Дітей виводили на вулицю. У ряді випадків вони стояли просто під дощем.

    У Приморському ліцеї розповіли, що у навчальному закладі вже існує свій особливий сигнал тривоги – дається довгий дзвінок, після нього учні повинні швидко зібрати свої речі і вийти на вулицю подалі від будівлі.

    Станом на 16:00 приміщення ліцею перевірила поліція і вибухотехніки, а діти розійшлися по домівках. Ніякого «мінування» не виявлено.

    Нагадаємо, що в Одесі «замінували» майже 200 дитсадків.

    Теги: діти Одеса мер замінування рятувальники поліція речі Геннадій Труханов дощ учні
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