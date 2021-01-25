В Одесі знову «замінували» сотні навчальних закладів: до дитсадків додалися школи

Через замінування дітей доводилося виводити дітей під дощ

Сотні навчальних закладів знову «замінували» в Одесі та області. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеси.

Так, на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що 373 дитячі садочки, школи, ліцеї та учбово-виховні комплекси Одеси та області заміновані.

Для перевірки інформації на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

Фото: Нацполіція Одеси

Мер міста Геннадій Труханов назвав витівки невідомого «терориста» «елементом гібридної війни».

«Це один з елементів гібридної війни, мета якої – дестабілізувати ситуацію у мирній Одесі. Я сподіваюся, що Служба безпеки України дасть оцінку ситуації і розбереться у тому, хто це робить і навіщо», – заявив він сьогодні.

Дітей виводили на вулицю. У ряді випадків вони стояли просто під дощем.

У Приморському ліцеї розповіли, що у навчальному закладі вже існує свій особливий сигнал тривоги – дається довгий дзвінок, після нього учні повинні швидко зібрати свої речі і вийти на вулицю подалі від будівлі.

Станом на 16:00 приміщення ліцею перевірила поліція і вибухотехніки, а діти розійшлися по домівках. Ніякого «мінування» не виявлено.

Нагадаємо, що в Одесі «замінували» майже 200 дитсадків.